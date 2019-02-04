شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ويست هام: سأكون سعيد بالأنتصار علي ليفربول من أجل مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يود التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لفريق ويست هام يونايتد، تحقيق الفوز على ليفربول الليلة، من أجل تقديم معروفًا لفريقه السابق مانشستر سيتي.

وقال بيليغريني في تصريحات صحفية: أولًا سأكون سعيد بالفوز إذا حدث لأننا نريد تقديم أداءًا ونتائج جيده ضد الكبار.

وأوضح: ثم يمكننا تقديم المساعدة لمانشستر سيتي ولكنها ليست مشكلتنا، لكنني بالطبع من مشجعي مانشستر سيتي.

ويستضيف ويست هام نظيره ليفربول علي ملعب لندن الأولمبي، في العاشرة مساء اليوم الأثنين، في إطار الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر الريدز ترتيب الجدول برصيد 61 نقطة.