انت الان تتابع ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة قبل يومين من الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في فخذه الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الأسباني الإثنين وذلك قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، حسب صور بثها النادي الكاتالوني.
ويعاني الأرجنتيني من تقلص عضلي بحسب الصحف المحلية تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2) السبت، وقد شوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه إحدهما من ركلة جزاء.
وصرح مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بعد المباراة "يعاني (ميسي) من انزعاج بسيط، يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما سيقوله الأطباء لنا".
من جانبه، تدرب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بمفرده، وهو لا يزال يتعافى من إصابة في كاحله الأيسر.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة قبل يومين من الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.