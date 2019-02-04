شكرا لقرائتكم "المعار السوبر" عمار حمدى يخطف نقطة للاتحاد من المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

تقدم المصرى بهدف عن طريق سعيدو سنبورى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة من ركلة جزاء ثم تعادل عمار حمدى للاتحاد السكندرى بتسديدة سكنت شباك الزنفلى حارس زعيم الثغر ثم نجح محمود حمدى فى الدقيقة 70 فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى لتصبح النتيجة 2 / 1 ثم عاد عمار حمدى ليخطف التعادل مجددا للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 91.