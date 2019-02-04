شكرا لقرائتكم الهلال يسقط الفتح برباعية في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الهلال فوزا كبيرًا على ضيفه الفتح بنتيجة 4 / 1 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي.

وحملت رباعية الهلال توقيع كل من بافيتيمبي جوميس "هدفين" وكارلوس أوليفيرا ونواف العابد فى الدقائق 16 و32 و37 و62، واكتفى الضيوف بهدف التقدم عبر عبدالقادر الوسلاتى فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تقديم الإيطالي جيوفينكو للجماهير والمنضم حديثًا من تورنتو الكندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

بتلك النتيجة واصل الهلال التغريد على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 22 في المركز العاشر.