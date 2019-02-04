شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للأولمبية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل برئاسة اللجنة الأولمبية السعودية بعد تزكية رؤساء الاتحادات الرياضية في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في الرياض يوم الاثنين.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئاسة اللجنة في الفترة المتبقية من الدورة الحالية والتي تمتد حتى 2021.

وأعلن الأمير عبدالعزيز بعد تزكيته رئيساً انضمام الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن وياسر الرميان رئيس الاتحاد السعودي للغولف إلى عضوية مجلس الإدارة.