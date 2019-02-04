بايرن ميونيخ لتحاشي الخروج المبكر من كأس ألمانيا

اسماء السيد - يسعى بايرن ميونيخ الذي تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم في الدوري المحلي، الى تحاشي الخروج المبكر من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم عندما يحل ضيفا على هرتا برلين الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة في الدور ثمن النهائي.

فبعد تحقيقه الفوز في سبع مباريات تواليا في الدوري والخروج من الأزمة التي مر بها مطلع الموسم الحالي، سقط الفريق البافاري أمام باير ليفركوزن 1-3 في المرحلة العشرين من الدوري السبت وتراجع الى المركز الثالث ما جعل بوروسيا دورتموند المتصدر يبتعد عنه بفارق 7 نقاط.

ولا شك بأن خسارة جديدة أمام فريق العاصمة ستجعل بايرن ميونيخ يدخل في ازمة جديدة ويعود الكلام حول مصير مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لا سيما أن مواجهة من العيار الثقيل تنتظره ضد ليفربول الإنكليزي في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يحل ضيفا عليه في 19 شباط/فبراير الحالي، قبل أن يستقبله على ملعب أليانز أرينا إيابا في 13 آذار/مارس المقبل.

واعترف كوفاتش بضعف فريقه في مواجهة فرق تملك إيقاعا سريعا بقوله "كنا مسيطرين على الوضع في الشوط الأول، لكن الأمور أفلتت من أيدينا في الثاني عندما أصبح الإيقاع سريعا وهذا ما تسبب بدخول الأهداف لمرمانا".

وكان بايرن ميونيخ بلغ نهائي الكأس العام الماضي وخسر أمام إينتراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفاتش بالذات.

يذكر أن بايرن ميونيخ يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة حيث توج بها 18 مرة آخرها عام 2016، علما أنه خسر 4 مباريات نهائية.

ولم يعرف ما إذا كان حارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا مانويل نوير سيشارك في المباراة بعد ان غاب عن اللقاء ضد ليفركوزن لإصابة في اصبع يده خلال التمارين يوم الجمعة الماضي.

ولا يمر هرتا برلين تاسع الدوري المحلي بأفضل حالة له بدليل خسارته على أرضه أمام فولفسبورغ صفر-1، لكنه سيعول على جمهور غفير يقدر ب80 ألف متفرج لتخطي عقبة بايرن ميونيخ.

وكان الفريقان التقيا على الملعب ذاته في 28 ايلول/سبتمبر الماضي وخرج هرتا فائزا بهدفين نظيفين ملحقا بمنافسه الخسارة الأولى هذا الموسم.

وبلغ هرتا برلين المباراة النهائية للمسابقة 3 مرات دون أن ينجح في الظفر باللقب أعوام 1977 و1979 و1993.

أما دورتموند فيستقبل فيردر بريمن الثلاثاء في مباراة سهلة نسبيا لا سيما إذا اشرك مدربه السويسري لوسيان فافر تشكيلته الأساسية.

والتقى الفريقان على ملعب سيغنال إيدونا بارك الخاص ببوروسيا دورتموند في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري وفاز دورتموند 2-1.

ويملك بوروسيا دورتموند، المتوج باللقب 4 مرات آخرها العام قبل الماضي، الأسلحة اللازمة لحسم المباراة خصوصا خط هجومه بقيادة قائده ماركو رويس والإسباني باكو الكاسير وماريو غوتسه والإنكليزي جايدون سانشو.

وسيحاول بوروسيا دورتموند استغلال عاملي الأرض والجمهور ومعاناة فيردر بريمن الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الست الأخيرة بينها تعادلان في المرحلتين السابقتين من الدوري، من أجل مواصلة مشواره في مسابقة الكأس.

وينافس بوروسيا دورتموند على 3 جبهات أيضا على غرار بايرن ميونيخ، حيث بلغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا وسيلاقي توتنهام الإنكليزي في 13 شباط/فبراير الحالي في لندن ذهابا على ان يستقبله إيابا في 5 آذار/مارس المقبل.

ويملك فيردر بريمن ثان أفضل سجل في المسابقة حيث توج بها 6 مرات آخرها عام 2009.

وتبرز أيضا مباراتا فرق الدرجة الأولى بين لايبزيغ رابع البوندسليغا وضيفه فولفسبورغ السادس وبطل 2015، وشالكه الثاني عشر وثالث أفضل المتوجين باللقب (5 مرات) وفورتونا دوسلدورف الرابع عشر والمتوج باللقب عامي 1979 و1980.