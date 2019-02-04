لا تعديل على المراكز الثمانية الأولى في تصنيف المحترفات

اسماء السيد - لم يطرأ أي تعديل على المراكز الثمانية الأولى في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات حيث احتفظت اليابانية ناومي أوساكا المتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، بالمركز الأول الذي تبوأته للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وتتقدم أوساكا التي باتت أول يابانية تعتلي التصنيف العالمي، على التشيكية بترا كفيتوفا والرومانية سيمونا هاليب.

وعززت الهولندية كيكي برتنز رصيدها في المركز الثامن بعد تتويجها بدورة سان بطرسبورغ الروسية، فيما كان التعديل الوحيد في المراكز العشرة الأولى، صعود البيلاروسية الشابة أرينا سابالنكا (20 عاما) المتوجة بدورة تايلاند الى المركز التاسع على حساب الدنماركية كارولاين فوزنياكي.

تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 7030 نقطة

2- التشيكية بترا كفيتوفا 5920

3- الرومانية سيمونا هاليب 5582

4- الأميركية سلون ستيفنس 5307

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5100

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4965

7- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 4940

8- الهولندية كيكي برتنز 4845

9- البيلاروسية ارينا سابالنكا 3565

10 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 3467