شكرا لقرائتكم خبر عن الرابحون والخاسرون من هزيمة الزمالك أمام جورماهيا.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسارة قاسية تعرض لها الزمالك من جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد "موى ستاوديوم" فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

شباك الزمالك استقبلت 4 أهداف في 90 دقيقة، ومعظم تلك الأهداف كانت بسبب أخطاء دفاعية "ساذجة" وتمركز خاطئ للاعبين، بخلاف التغييرات غير المؤثرة للسويسرى كرستيان جروس المدير الفنى، والتى لم تحدث أى فارق باللقاء.

أهداف المباراة جاءت عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، ثم تعادل فريق جورماهيا في الدقيقة 25، وتقدم الفريق الكينى بالهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم تعادل إبراهيم حسن للأبيض في الدقيقة 43، ثم أحرز نيكولاس الهدف الثالث لجورماهيا في الدقيقة 51، ثم أحرز دينيس الهدف الرابع لجورماهيا بالدقيقة 90.

ورغم الخسارة القاسية للزمالك من جورماهيا، وخروج بعض اللاعبين "خاسرين" بسبب هبوط مستواهم، ربح آخرون من هذه المواجهة بعدما قدموا مستوى مميزا كان الأفضل وسط باقى زملائهم بالفريق.

رابحون الزمالك من مواجهة جورماهيا

ظهر بعض اللاعبين بمستوى جيد في مباراة جورماهيا، ونجحوا في اقناع جروس بمستواهم، ليثبتوا أقدامهم في التشكلية الأساسية للزمالك، ويأتى على رأسهم إبراهيم حسن الذى سجل هدفين الأبيض في شباك الفريق الكينى، وأصبح إبراهيم حسن هداف الزمالك فى الكونفدرالية برصيد 3 أهداف.

بالإضافة إلى خالد بوطيب الذى قاد لأول مرة هجوم الزمالك من بداية اللقاء ونجح في صناعة الهدف الثانى لإبراهيم حسن، إلا إنه فشل في تسجيل أى هدف، لكنه قدم مستوى جيدا وسط تراجع مستوى بعض صناع الألعاب.

كما يعد المغربي حميد أحداد الذى شارك بدلاً من كهربا في الدقيقة 55 أحد الرابحين من مواجهة جورماهيا خاصة أنه بدأ يشارك مع الفريق بعد أن كان مجمدًا على مقاعد البدلاء.

الخاسرون من مواجهة جورماهيا

وتعد الخسائر من هذه المواجهة عديدة، لكن بعض اللاعبين خسروا على المستوى الشخصي بسبب تراجع مستواهم بشكل ملحوظ، في مقدمتهم محمود كهربا، الذى أهدر العديد من الأهداف ولم يكن موفقًا في لقاء اليوم.

كما تراجع مستوى حمدى النقاز بشكل كبير جدًا، ومحمود حمدى الونش الذى لم يقدم الأداء المطلوب في خط الدفاع، بجانب عبد الله جمعة، وفرجاني ساسى، وكريم بامبو.

وتضم مجموعة الزمالك كلاً من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى وبذلك يحصد الفريق الكينى أول ثلاث نقاط فى المجموعة ويحتل صدارتها ويتذيل الأبيض المؤخرة بدون رصيد من النقاط.