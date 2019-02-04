تعرف على تشكيل بيراميدز والداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الداخلية كلاً من: وضم تشكيل الداخلية كلاً من: محمد صبحي - أحمد أوكا - رشاد فاروق - إيمانويل إيجيبتور - إبراهيم أبو اليزيد - مصطفى كالوشا - إسلام جابر - أحمد عبد الموجود "بحبح" - محمود شديد - حسام باولو - حجاج عويس. أما البدلاء: شهاب الدين خالد - كريم خميس - محمد جمال - محمد مخلوف - محمد سالم - ايشا اينوسا - أحمد عبد الموجود أمين. وأعلن أحمد حسن القائم بأعمال المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه، والذى ضم كلاً من.. وأعلن أحمد حسن القائم بأعمال المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه، والذى ضم كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة" خط الهجوم: كينو - عمر خريبين. أما البدلاء: أما البدلاء: أحمد دعدور - محمد فاروق - محمد فتحي - عمر جابر - عمر جابر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتي.

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