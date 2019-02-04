شكرا لقرائتكم خبر عن لاساراتى يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، 15 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة إنبى فى السادسة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدورى الممتاز.

وتضم قائمة المستبعدين من مباراة إنبى كل من: محمد نجيب ووليد سليمان وأحمد فتحى وصالح جمعة ومروان محسن ووليد أزارو، وعلى لطفى وياسر إبراهيم وإسلام محارب ومحمد شريف وحمدى فتحى وعمرو جمال ورامى ربيعة واحمد الشيخ واحمد علاء.

فيما ضم لاساراتى لقائمة المباراة، كلا من: شريف إكرامى ومحمد الشناوى وسعد سمير ومحمد هانى وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلى معلول، وحسام عاشور وهشام محمد وناصر ماهر وعمرو السولية وكريم نيدفيد وجيرالدو وحسين الشحات، وصلاح محسن وجونيور أجايى ورمضان صبحى وأحمد حمودى وباسم على.