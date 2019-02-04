شاهد فى دقيقة.. بعد نهاية الميركاتو الشتوى.. القيمة التسويقية لأندية الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى موسم الانتقالات الشتوية بنهاية شهر يناير الماضى، ليعلن عن القوائم النهائية لأندية الدورى العام، التى ستكمل الموسم الجارى حتى نهايته، بعد أن أبرمت فرق البطولة المحلية العديد من الصفقات التى غيرت فى شكل وقيمة قوائم الأندية.
ويسلط ”الخليج 365” الضوء على القيمة التسويقية لأندية الدورى العام بعد نهاية الميركاتو الشتوى.
الأهلى: 670 مليون جنيه
بيراميدز: 599,210 مليون جنيه
الزمالك: 396,774 مليون جنيه
مصر المقاصة: 147,778 مليون جنيه
الإسماعيلى: 144,742 مليون جنيه
إنبى: 134,620 مليون جنيه
الاتحاد السكندرى: 134,215 مليون جنيه
سموحة: 131,178 مليون جنيه
طلائع الجيش: 117,413 مليون جنيه
المصرى: 112,352 مليون جنيه
بتروجت: 98,181 مليون جنيه
وادى دجلة: 96,764 مليون جنيه
المقاولون العرب: 95,752 مليون جنيه
الإنتاج الحربى: 87,047 مليون جنيه
الجونة: 83,605 مليون جنيه
الداخلية: 73,889 مليون جنيه
حرس الحدود: 65,791 مليون جنيه
النجوم: 51,621 مليون جنيه
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