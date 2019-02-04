فيديو.. البديل عمار حمدى يخطف التعادل للاتحاد أمام المصرى 1 / 1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الصاعد عمار حمدى، صانع ألعاب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى، فى خطف التعادل لزعيم الثغر أمام المصرى، فى الدقيقة 61 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز. دفع حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى بعمار حمدى فى الشوط الثانى بعد تقدم المصرى بهدف سعيدو سنبورى فى الشوط الأول لينجح اللاعب البديل فى تسجيل هدف تعادل زعيم الثغر لتصبح النتيجة 1 / 1.

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