شكرا لقرائتكم خبر عن الكوتش متجوز لاعبة.. سفيان "سي السيد" في البيت ومدرب كرة طائرة بالملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن نرى لاعبًا فى لعبة رياضية معينة يتزوج بزميلته فى نفس اللعبة أو من لعبة أخرى وهذا الأمر كثيرًا فى الوسط الرياضى.. سواء فى ملاعب الكرة أو ألعاب الصالات الطائرة والسلة واليد وأيضًا الألعاب الفردية الجمياز والكاراتيه وغيرها من الألعاب ولكن ما لم نشاهده هو زواج المدرب من إحدى لاعبات الفريق .

هذا هو ما حدث فى فريق الدفاع الجديدى المغربى للكرة الطائرة ففوجئ الجميع بأن المدرب سفيان بشاوى متزوج من اللاعبة إيمان زروال.. وهو ما جذب انتباه المتابعين لبطولة العربية للكرة الطائرة التى يشارك فيها الفريق المغربى.. فنحن أمام واقعة مثيرة.. فالمدرب مطلوب منه أن يكون قويا الشخصية سواء فى التدريبات أو المباريات وفى نفس الوقت يكون عنده قدر من التعامل برفق وحنية مع "المدام " فى البيت.

قصة زواج سفيان وإيمان كانت من أهم مشاهد البطولة العربية للكرة الطائرة التى اختتمت فعاليتها مؤخرًا بالقاهرة وتوّج بها فريق الصفاقسى التونسى وتحولت هذه القصة المُثيرة لـ"حديث الصباح والمساء" فى البطولة لذا حرصنا فى ”الخليج 365” على التحاور مع الزوج الكابتن.

ومن جانبه أكد المدرب سفيان بشاوى أن قصة تعارفه بزوجته بدأت فى دورة كرة طائرة شاطئية فى سيراليون عندما كان لاعبًا فى المنتخب، مشيرًا إلى أنه أعجب بها كثيرًا حتى كللت قصة حبهما بالزواج.



مدرب الدفاع المغربى و زوجته

وقال سفيان إن هذه الحالة فريدة من نوعها فى دولة المغرب، مشيرًا إلى أن علاقتهما لم تؤثر بأى سلب على الفريق ولم تتسبب فى أى مشاكل مع باقى اللاعبات، مشيرًا إلى أنه يعرف جيدًا كيفية التعامل مع باقى أفراد الفريق خاصة أنهم يعرفونه جيدا منذ إن كان لاعبًا .

وأشار سفيان إلى أن زوجته اللاعبة إيمان زروال لا تتدخل مطلقًا فى قراراته فى الملعب، مؤكدًا أنها دائما تتلقى معلومات المباريات مع باقى زميلاتها فى الفريق ولن تتميز فى أى شىء.

مدرب الدفاع المغربى وزوجته مع محررة ”الخليج 365”



مدرب طائرة الدفاع المغربى مع الزميلة ندى مجاهد

كما تحدث المغربى سفيان عن نجاح البطولة، مشيرًا إلى أنها كانت على أعلى مستوى من حيث التنظيم والفنيات، مؤكدًا أن شعب مصر معروف بأنه مضياف ويهتم بضيوفه كثيرًا .



مدرب الدفاع المغربى يوجه اللاعبات و زوجته رقم 5



مدرب الدفاع فى أحد اللقاءات