موعد مباراة الأهلي وإنبي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات.. ومفاجآت في قائمة لاسارتي

كتب: ضياء السقا

يستضيف إنبي، نظيره الأهلي، في السادسة مساء الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في دوري أبطال إفريقيا، إذ قدم لاعبو المارد الأحمر واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة فقط، فيما يأتي إنبي في المركز الـ14بـ 21 نقطة.

مفاجآت بقائمة الأهلي

وفي سياق متصل أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي.

وضمت قائمة الأهلي 19 لاعبا هم : -

شريف إكرامي – محمد الشناوي – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول – حسام عاشور – هشام محمد – ناصر ماهر – عمرو السولية – كريم نيدفيد – جيرالدو دا كوستا – حسين الشحات – صلاح محسن – جونيور أجاي – رمضان صبحي – أحمد حمودي – باسم علي.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب حمدي فتحي وياسر إبراهيم وأزارو ومروان محسن ومحمد محمود، وأحمد فتحي ومحمد نجيب وليد سليمان، وأحمد الشيخ للإصابة، كما تم استبعاد صالح جمعة ورامي ربيعة لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ لاسارتي، اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول

الوسط: عمرو السولية ونيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي.

الهجوم: أجاي

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