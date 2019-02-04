الترجي التونسي يدعو الأهلي المصري لحضور اليوبيل الذهبي

تلقّى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، دعوة من نادي الترجي التونسي، لحضور اليوبيل الذهبي للفريق التونسي، بمناسبة مرور مائة عام على إنشائه.

جاء ذلك، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الأهلي وأشقائه من الأندية العربية على مر الأجيال.

ويتمنّى رئيس الأهلي، أن تسمح ظروف ارتباطاته الرسمية في الفترة الحالية بالسفر إلى تونس لمشاركة فريق الترجي الشقيق ومسئوليه احتفالاتهم باليوبيل الذهبي، وأعرب عن أمنياته بالتوفيق لبطل تونس، والقائمين عليه، للمزيد من النجاحات بما يخدم الكرة التونسية والعربية والإفريقية.