خربين يقود هجوم بيراميدز أمام الداخلية

لاعبي بيراميدز أعلن أحمد حسن تشكيل فريق بيراميدز الذي سيواجه الداخلية، خلال مواجهة الفريقين اليوم، في إطار مباريات الاسبوع الـ 21 من الدوري الممتاز. ضمت تشكيلة بيراميدز التي أعلنها أحمد حسن المدير الفني المؤقت الحارس أحمد الشناوي وأمامه الرباعي علي جبر وعبد الله بكري ورحب بكار وأحمد أيمن منصور للدفاع والبوركيني إريك الفني المؤقت الحارس أحمد الشناوي وأمامه الرباعي علي جبر وعبد الله بكري ورحب بكار وأحمد أيمن منصور للدفاع والبوركيني إريكتراوري وعبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدي قفشة والبرازيلي كينو للوسط والسوري عمر خربين للهجوم. ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس المهدي سليمان وعمر جابر ومحمد فاروق ومحمد فتحي والبيروفي كريستيان بينافينتي والسوري عمر ميداني والاكوادوري جون سيفوينتس.

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