شاهد.. مباراة الداخلية وبيراميدز في الدوري الممتاز

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الداخلية وبيراميدز، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، في السابعة

والنصف مساء، على ملعب ستاد كلية الشرطة، في الأسبوع الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 39 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.