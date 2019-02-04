وليد سليمان يشكر الوفد ويتعهد بإسعاد الجماهير

كتب: محمد اللاهوني - تصوير : دينا الباسوسي

عبر وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي عن سعادته بتكريمه كأفضل لاعب في مصر خلال عام 2018 في الاستفتاء الذي طرحته بوابة الوفد الإلكترونية.

وقال سليمان ل"بوابة الوفد" على هامش تسلمه جائزة أفضل لاعب إنه يتعهد ببذل أقصى جهد لاسعاد الجماهير ويكون دائما عند حسن الظن. وقام الزميل مجدي حلمي

رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية والزميل محمد اللاهوني الصحفي بالقسم الرياضي بتسليم وليد سليمان الجائزة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين في ملعب مختار التتش.

وكان وليد سليمان قد حصد أعلى الأصوات مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك

في الاستفتاء الذي طرحته بوابة الوفد الإلكترونية.

وحصل النادي الأهلي على لقب أفضل نادي مع الزمالك والاتحاد كما نال المغربي وليد أزارو لقب أفضل لاعب اجنبي مع التونسي فرجاني ساسي. وحظى استفتاء بوابة الوفد بمشاركة أكثر من 800 ألف مواطن.

وتم تسليم الجوائز في احتفالية ضخمة في حزب الوفد. وساهم وليد سليمان في صعود الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا والفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي.

