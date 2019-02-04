الزمالك يتقدم بالشكر للسفارة المصرية في كينيا

هاني زادة رسالة كينيا- مصطفي جويلي وجه هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كينيا الشكر للسفير المصري بكينيا خالد الأبيض وأعضاء السفارة وذلك على حسن الاستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة. وأضاف زادة أن السفارة المصرية تعد واجهة مشرفة لمصر في كينيا.. مبلغا تحيات رئيس النادي للسفير وكل أعضاء السفارة. وتم تسليم درع نادي الزمالك وعلم النادي للسفير المصري بكينيا في حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، المرافقين لبعثة الزمالك في كينيا. كان الزمالك قد واجه جورماهيا الكيني أمس الأحد فى الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.



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