رياضة | لماذا جدد مودريتش عقده مع ريال مدريد ؟

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الأسباب التي أدت لدفع النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، من أجل تجديد عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث حدث تغيير جذري في تفكير مودريتش، في الصيف كان يريد الانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، لكن هناك عدة أسباب جعلته يغير رأيه. ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأس" فإن هذه الأسباب هي كالتالي : 1- الكرة الذهبية. - حقق الكرواتي هذه الجائزة بسبب الدور الهائل الذي قدمه مع ريال مدريد ومع منتخب بلاده في كأس العالم عندما قادهم إلى النهائي، وفاز بنتيجة تصويت ساحقة. لكن الكرواتي يعلم أن التركيز الذي صب عليه كان بسبب أنه أحد قادة مدريد الذين ساهموا بثلاثية الأبطال. 2- العائلة. - عائلته مستقرة جدًا في مدريد، الطقس وحب الناس وكذلك الطعام، يشعر لوكا وعائلته بالراحة في مدريد، فالكرواتي يثمّن استقرار عائلته ويعتبره واحدٌ من أهم الأسباب التي جعلته ناجحًا، هو يخطط للاستمرار في مدريد حتى لو اعتزل كرة القدم. 3- مستقبله في النادي. - يشعر مودريتش بوضوح مستقبله بعد الاعتزال، بعد رؤية زيدان، ألونسو، راؤول، سولاري في الفالديبياس، يريد الكرواتي أن يكون مرتبطًا مع الملكي في المستقبل، وهو يشعر بأنه قادرٌ على المساهمة في وظيفة جديدة، ويريد أن يعتزل وهو يملك رابطة قوية مع النادي. 4- اقتصادي. - عرض الإنتر الذي قدمه له في الصيف الماضي كان مغريًا، وفي اجتماعه مع قادة النادي الملكي في الصيف الماضي، قال أنه لا يريد أن يجدد مبكرًا، ومع ذلك أصرت إدارة النادي على مراجعة العقد وتجديده، مودريتش يقدّر كثيرًا الحب الذي يتلقاه من داخل النادي. 5- أحد قادة الفريق. - فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز دائمًا ما يجتمعان مع مودريتش لمناقشة أدائه، سواءً كان ايجابيًا او سلبيًا، والكرواتي شخصيته قوية داخل غرفة الملابس، لذلك الجميع يحترمه.

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