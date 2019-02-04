رياضة | مفاجأة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع كواريزما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يقترب من التعاقد مع كواريزما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب البرتغالي ريكاردو كواريزما، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية وقبل إنتهاء الميركاتو بساعات قليلة.

وأشارت تقارير صحفية تركية، إن إدارة الأهلي قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع كواريزما، وان اللاعب سيرتدي القميص الأهلاوي هذا الموسم.

ويتواجد كواريزما في جدة حاليا، من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي مع النادي الأهلي، ويملك صاحب ال35 عاما الكثير من الخبرات في أوروبا.

ويريد مسئولو النادي الأهلي في ضم صانع ألعاب قبل إنتهاء فترة الميركاتو الشتوي، من أجل تدعيم صفوف الفريق على مستوى الخط الأمامي.