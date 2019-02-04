رياضة | ماركا تصدم جماهير برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تصدم جماهير برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مشاركة ثنائي برشلونة، ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي أمام ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف ذهاب نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا محل شك كبير.

وذكرت صحفية "ماركا"، أن لا ميسي ولا ديمبيلي شاركا في تدريبات البرسا لهذا اليوم، ومازال هناك عدم يقين بشأن مشاركتهما يوم الأربعاء في الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة :" ميسي من الممكن أن يتدرب غدًا رفقة زملائه، وفي تدريبات ما قبل المباراة سيتم اختباره لمعرفة ما إذا كان قادرًا على اللعب ضد مدريد أم لا، وقتها سيقرر ميسي مع فالفيردي إذا كان سيدخل قائمة المباراة أم لا".

وعن ديمبيلي قالت "ماركا" :" مشكلة ديمبيلي أكثر تعقيدًا من ميسي، فاللاعب الفرنسي من الصعب أن نراه في قائمة برشلونة أمام ريال مدريد، فهو يتدرب بشكل منفرد حتي الآن".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديمبيلي عاني من إلتواء في مباراة ليجانيس، ولم يتدرب لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى ذلك عاني هذا الأسبوع من الحُمي، لذلك مشاركته أمام الفريق الملكي صعبة للغاية.