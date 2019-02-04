رياضة | تعرف على خيارات سولاري ضد برشلونة

ولكن تهد الصورة غياب لوكا زيدان وخيسوس فاييخو، الذين عادةً لا يلعبون، وعلى ذلك فإن المدرب الأرجنتيني لديه كل اللاعبين متاحين في أول يوم مهم له كمدرب، الكلاسيكو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه حتى الأن، الفريق لم يلعب مباراة كبيرة مثل الكلاسيكو مع سولاري، وبما ان عيادة النادي أصبحت خالية، التشكيلة الأساسية غير معروفة. شكوك حول من سيلعب في الكامب نو أيضاً لأن الأوضاع في ريال مدريد حالياً ليست 'طبيعية'.

ولأنه من 'الطبيعي' أن يكون مارسيلو في التشكيلة الأساسية، لكن ريجيليون هو الأساسي في مركز الظهير الأيسر في الأسابيع الأخيرة. ضد ألافيس، حيث شكّل ريجيليون مع فينيسيوس على الجانب الأيسر ثنائية رائعة، ودفاعياً، ريجيليون أفضل من مارسيلو.

مارسيلو لم يكن أبداً ممتاز دفاعياً، بكن هذه السنة تسبب في أخطاء اكثر من المعتاد، بعد مدربين الخصوم أشاروا ان تعليماتهم كانت الهجوم من جانب البرازيلي و استغلال المساحات خلفه، لكن ايضاً هناك الوجه الثاني لمارسيلو، السحر الذي يقدمه في الهجوم. قد يبدأ سولاري بالبرازيلي.

لأن من 'الطبيعي' ان يكون بيل أساسي ضد برشلونة، لأنه غير مُصاب، وهذا لا يحدث كثيراً. لوكاس فاسكيز تم إراحته في الدوري وهو لاعب لا يمس بالنسبة لسولاري. وهذا يحوِّل الأنظار إلى فينيسيوس جونيور.

فينيسيوس هو حالياً افضل دافع لمشاهدة ريال مدريد او مشاهدة ملخص المباراة بعد انتهائها. ثنائيته هو وبنزيما اعادت الحياة لـريال مدريد لا يخاف و ينتطر من مباراة إلى مباراة ليتحسن و يتطور.

وقد يكون هناك شكوك أخرى، لأن الكامب نو قد يكون الفرصة المثالية لماركوس يورينتي ليظهر قدراته، سواء بوجود كاسيميرو بجانبه في الأرتكاز، او ان يكون لاعب الارتكاز الوحيد، ومهمته ستكون مراقبة ميسي وإعطاء التوازن للفريق.

ضد ديبورتيفو الافيس تم استبعاد لوكاس و كروس للراحة، و فالفيردي و ابراهيم لقرارات فنية. فاسكيز و كروس سيكونوا أساسيين في الكامب نو و اللاعبان الآخران سيتنافسوا على مشاهدة المباراة من دكة البدلاء او من المنزل. أيسكو ايضاً من بين هؤلاء اللاعبين.

الأمر بِيَد سولاري من سيلعب و من لن يلعب. هناك لاعبين بالتأكيد سيكونوا في التشكيلة الأساسية و هناك لاعبين سَيَتِم حسم امورهم ساعات قبل المباراة. كايلور، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، مودريتش، بنزيما، و أربعة مشكوك فيهم.