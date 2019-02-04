رياضة | معلول يحسم موقفه من البقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول يحسم موقفه من البقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين عن موافقة التونسي علي معلول الظهير الأيسر بالنادي الأهلي، بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، ويأتي ذلك خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد علي معلول مع الأحمر بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق لمعلول التوقيع على عقود انتقاله لأي نادٍ خلال شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى إدارة النادي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ملف تجديد تعاقد بعض اللاعبين مع النادي سيتم خلال الأيام المقبلة.

ووافق الظهير التونسي على تجديد عقده مع النادي الأهلي لكنه اشترط الحصول على مقابل مادي أعلى مما يتقاضاه من النادي حاليا خاصة وأنه تلقى عدة عروض بمقابل مادي أكبر لكن النادي تمسك به.

يُذكر فأن علي معلول قد انتقل للعب في صفوف النادي الأهلي خلال صيف 2016 حيث لعب خلالها 76 مباراة، أحرز فيها 8 أهداف وصنع 22 هدفا.

ويقدم معلول مستوى مميز مع المارد الأحمر وأصبح من العناصر المهمة والأساسية في تشكيلة النادي الأهلي مع لاسارتي.