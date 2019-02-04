رياضة | تعرف على نتائج اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة العليا المنظمة لمباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر لبطولة إفريقيا لكرة السلة “الأفروليج”، برئاسة جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا هاما، اليوم الاثنين، لمتابعة ترتيبات استضافة مباريات البطولة، التي تقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، خلال الأيام القادمة.

وناقشت اللجنة مواعيد وصول الفرق المشاركة في المباريات، مع تخصيص مرافقين لتسهيل تحركاتهم خلال فترة تواجدهم بالقاهرة، فضلا عن متابعة آخر التجهيزات في صالة الأمير عبد الله الفيصل من حيث صيانة الأرضية، وكشافات الإنارة وتركيب ساعات رقمية جديدة، وكاميرات التحليل الفني للمباريات.

وتطرقت اللجنة في اجتماعها إلى متابعة المهام المكلفة بها اللجان الفرعية، حسب اختصاصات كل منها، من أجل الإنتهاء من الجدول الزمني الموضوع لكافة الملفات، الى جانب التنسيق المستمر مع الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، لضمان تنظيم مباريات المجموعة على أفضل ما يكون.

وتقام مباريات دور الستة عشر خلال أيام 8، 9، 10 من فبراير الجاري، حيث يشارك الأهلي إلى جانب فرق؛ أول أغسطس الأنجولي و«REG» بطل رواندا، وفيروفيارو بطل موزمبيق.