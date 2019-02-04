رياضة | نجم أياكس ينفي إرتباطه بـ يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس ينفي إرتباطه بـ يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق أياكس أمستردام أي ارتباط بينه وبين أي من الأندية الأوروبية الكبرى التي ترغب في التعاقد معه.
وبسؤوال دي ليخت.. هل أنت قريب من اليوفنتوس أجاب: "هذا مضحك، إذا كان علي الخروج للإعلام والنفي بعد كل إشاعة لن أتوقف عن ذلك، هذه كذبة، هذه إشاعات مكتوبة بالصحف فقط، أنا أحاول التركيز مع أياكس".
ومن الجدير بالذكر ان دي ليخت صار محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها يوفنتوس الايطالي وبرشلونة الإسباني.
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