رياضة | القرار النهائي بشأن مشاركة ميسي في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القرار النهائي بشأن مشاركة ميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، سيضم ليونيل ميسي إلى قائمة الفريق التي ستشارك أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وغاب ميسي المصاب في الفخذ الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة، الاثنين، قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، حسب صور نشرها النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ميسي سيكون ضمن قائمة برشلونة التي ستواجه الفريق الملكي في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا.

وأضاف الصحيفة، أن كل شيء سيتضح غدًا حول إصابة ميسي، موضحة أن فالفيردي سيستدعيه إلى قائمة الكلاسيكو، أما قرار مشاركته من عدمها فستكون تقنية في المقام الأول.

ووفقًا لبعض الأنباء الصادرة من كتالونيا، فإن ميسي سيخضع لفحوصات طبية نهائية يوم الاثنين لتقرير إمكانية مشاركته في الكلاسيكو بشكل حاسم.