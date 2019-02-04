رياضة | الجبلاوي يقود شباب كليوباترا لدور الـ ١٦ من كأس مصر برباعية في التأمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاوي يقود شباب كليوباترا لدور الـ ١٦ من كأس مصر برباعية في التأمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد أحمد الجبلاوي لاعب فريق ١٩٩٧ بنادي سيراميكا كليوباترا، فريقه للعبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر للشباب، بعدما سجل أربعة أهداف في مرمى مصر للتأمين.

وفاز سيراميكا كليوباترا على مصر للتأمين، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، على ملعب الأخير في دور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر.

وقدم لاعبو سيراميكا كليوباترا، أداءا مميزا طوال شوطي المباراة، ونجح الجبلاوي المولود في عام ٢٠٠٠، في تسجيل أهداف فريقه الأربعة.

وكان معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بالنادي، نجح في التعاقد مع الجبلاوي قبل ساعات من اغلاق باب القيد قي يناير الماضي، قادما من نادي شبان قنا.

وخاض اللاعب مرانا واحدا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عصر أمس، ثم خاض مباراة اليوم، ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

وينتظر الفريق إجراء قرعة لتحديد طرف مواجهة دور الستة عشر.