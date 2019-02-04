اونلاين | HD .. KSA SPORTS بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة بث حي مباشر اليوم الاثنين 4-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD .. KSA SPORTS بث مباشر مباراة الاتحاد والوحدة بث حي مباشر اليوم الاثنين 4-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز السادس برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها، إذ فاز في 8 وتعادل خلال 4، وخسر 5 أخرين، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من أصل17 مباراة خاضها، إذ فاز في مباراتين، وتعادل في 4، وخسر 11 أخرين، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد.
الوحدة يمني النفس بتحقيق الفوز والتقدم للمربع الذهبي بقيادة مدربه المصري أحمد حسام ميدو الذي يحقق نتائج مميزة مع الفريق، بينما يسعى فريق اتحاد جدة لتحقيق الفوز والخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، حيث يمر الفريق بموسم كارثي حتى الآن.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية وتطبيق دوري بلس في بث حي ومباشر وسريع.
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