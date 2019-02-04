اونلاين | دوري بلس AL-Ittihad ||مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر– شاهد مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر

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يستضيف فريق الوحدة نظيره اتحاد جدة، في السابعة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك في لقاء يمني فيه الفريقين النفس لتحقيق نتيجة إيجابية وا

لخروج من المباراة بأقل الخسائر للتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر والحي لمباراة اليوم، دوري بلس مشاهدة مباراة الوحدة واتحاد جدة بث مباشر.

يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز السادس برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها، إذ فاز في 8 وتعادل خلال 4، وخسر 5 أخرين، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من أصل17 مباراة خاضها، إذ فاز في مباراتين، وتعادل في 4، وخسر 11 أخرين، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد.

الوحدة يمني النفس بتحقيق الفوز والتقدم للمربع الذهبي بقيادة مدربه المصري أحمد حسام ميدو الذي يحقق نتائج مميزة مع الفريق، بينما يسعى فريق اتحاد جدة لتحقيق الفوز والخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، حيث يمر الفريق بموسم كارثي حتى الآن.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية وتطبيق دوري بلس في بث حي ومباشر وسريع.

