قائمة الأهلي لمواجهة إنبي.. عودة رمضان صبحي واستبعاد صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 بالدوري.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، بينما استبعد صالح جمعة من القائمة التي تستعد لمواجهة الفريق البترولي.

واختار لاسارتي قائمة مكونة من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد سمير، أيمن أشرف، محمد هاني، محمود وحيد، علي معلول، باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، ناصر ماهر، عمرو السولية، كريم وليد، جيرالدو، حسين الشحات، أحمد حمودي، رمضان صبحي.

خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن.

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني الذي لعب 4 مباريات أكثر، و12 نقطة عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.