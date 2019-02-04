مدرب جورماهيا يكشف.. كيف ساعده بيراميدز في الفوز على الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسن أوكتاي المدير الفني لنادي جورماهيا الكيني، أن دراسته للزمالك واستعانته بمشاهدة عدد من مباريات الفريق السابقة، كانت سببًا في انتصار فريقه.

وأشار أوكتاي في تصريحات نشرها موقع جورماهيا دوت نت، إلى أنه توقع أن يحقق فريقه الفوز خلال المباراة، بسبب المجهود الذي بُذل خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الفني لجورماهيا: "توقعت أن نحقق الانتصار، لأننا قمنا بواجبنا في الفترة الماضية، شاهدت عدد من مباريات الزمالك ودرسته عن طريقها".

وأكمل: "شاهدت لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، وكذلك مباراتين أخرتين، هذه المواجهات كانت مفتاح انتصارنا، لأننا عرفنا كيف يلعبون".

واختتم: "نجحنا في الاستعداد تكتيكيًا لهم، كنت أثق في قدرتنا على تحقيق شيئًا، أنا سعيد للغاية بما قدمه اللاعبين".

الجدير بالذكر أن جورماهيا تفوق على الزمالك بأربعة أهداف لأثنين أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الأفريقية.