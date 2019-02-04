تدريبات بدنية لثلاثي الأهلي على هامش المران الجماعي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

خاض أحمد فتحي، ومروان محسن، ووليد أزارو، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا بدنيًا على هامش مران الفريق، الذي أقيم، عصر اليوم الاثنين، على ملعب

التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام، غدًا الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوريالعام.

قاد مران الثلاثي أليخاندرو، مخطط الأحمال، ومساعده حسين عبدالدايم، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وأعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عن عودة فتحي ومروان محسن خلال الأسبوع الجاري، فيما ينتظم أزاروفي المران الجماعي عقب مباراة سيمبا التنزاني.

