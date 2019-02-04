بعثة الزمالك تلبي دعوة السفير المصري بكينيا على العشاء

مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني رسالة كينيا- مصطفي جويلي لبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دعوة السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا، على العشاء بحضور الجهاز الفني واللاعبين، وعدد من السفراء العرب بمنزل السفير في العاصمة الكينية الجهاز الفني واللاعبين، وعدد من السفراء العرب بمنزل السفير في العاصمة الكينيةنيروبي. من المقرر أن تعود بعثة الزمالك من كينيا، غدا الثلاثاء، بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني فى الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، أمس الأحد.

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