رسميًا.. مباراة المصري والمقاصة باستاد السويس

المصري والمقاصةكتب - عبد الرحمن أبو هاشم
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصري ومصر المقاصة في الأسبوع الـ 22لدوري القسم الأول، المحدد لها يوم الخميس 14 فبراير الجاري،
ومن المقرر أن يتم غلق ستاد السويس استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.
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