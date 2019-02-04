رسميًا.. مباراة المصري والمقاصة باستاد السويس

كتب - عبد الرحمن أبو هاشم

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصري ومصر المقاصة في الأسبوع الـ 22

لدوري القسم الأول، المحدد لها يوم الخميس 14 فبراير الجاري،باستاد الجيش بالسويس بدلا من ستاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يتم غلق ستاد السويس استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.