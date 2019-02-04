ختام ناجح لبطولة الجمهورية للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

شهد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، ختام بطولة الجمهورية لذوي الإحتياجات الخاصة، والتي أقيمت على ملاعب أكاديمية عالم الرياضة بالوفاء والأمل، وسط حضور كبير من لاعبي "البارادمنتون".

وحصل مركز شباب حدائق حلوان على أكبر عدد

من الميداليات بواقع 11 ميدالية، وتلاه نادي جمعية المحاربين بـ9 ميداليات، ثم تبعه مركز شباب حدائق القبة بـ 4 ميداليات، وأعقبه نادي الزهور برصيد 3 ميداليات،ثم مركز شباب المدينة بالأربعين، وأخيرًا حل نادي بلاك بول برصيد ميدالية وحيدة.

ومن المقرر، أن يقيم اتحاد اللعبة تصفيات لإختيار عناصر المنتخب من ذوي الإحتياجات الخاصة خلال الفترة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري بصالة تراك بمشاركة 21 لاعبًا بواقع 10 لاعبين و11 لاعبة.

