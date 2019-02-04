اونلاين | يلا شوت الأسطورة HD مشاهدة مباراة الهلال والفتح Hilal VS Fath كورة لايف الاثنين 4-2-2019 في الدوري السعودي

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الأسطورة Livehd7‬‏ يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اونلاين يلا شوت من المباريات الهامة في دوري المحترفين السعودي تقام اليوم الإثنين الموافق 4 فبراير/ شباط 2019 مباراة فريق الهلال السعودي والفتح، مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر اليوم وفريق الهلال مشاهدة مباراة الهلال والفتح كورة لايف هو متصدر جدول المسابقة بفارق ست نقاط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني من جدول المسابقة.

يستضيف فريق الهلال نظيره الفتح في تمام الساعة 17:20 على استاد جامعة الملك سعود اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، في مباراة قوية ومثيرة يترقبها عشاق الكرة العربية والسعودية، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي.

الزعيم يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الكبير الذي حققه على حساب الفيحاء بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على استاد الملك سلمان، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر.

على الجانب الأخر يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين دون رد، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الثامن حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 لقاء، فاز في خمس وخسر مثلهم، وتعادل في سبع مواجهات.

وتنقل مباراة اليوم بين الهلال والفتح في تمام الساعة 17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.