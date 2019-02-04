رياضة | أخر 3 جولات.. صراع الصدارة وتفادي الهبوط يشتعل في المجموعة الثامنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر 3 جولات.. صراع الصدارة وتفادي الهبوط يشتعل في المجموعة الثامنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث صراع بين الأندية لحسم الفرق المهددة بالهبوط والأخري التي تنافس علي الصعود للترقي، حيث تواصلت الإثارة خلال 23 جولة، ليتبقي 3 جولات لحسم الصراع، وتشتعل صدارة المجموعة الثامنة، بين 4 فرق "طوخ، ومالية كفر الزيات، وعرب الرمل، وبنها".

حافظ طوخ علي الصدارة برغم تعادله مع شبين بالجولة الماضية برصيد 44 نقطة، ويليه مالية كفر الزيات في المركز الثاني بعد تخطي زفتي برصيد 44، ثم عرب الرمل الذي تألق هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 42، ثم بنها الذي يقاتل حتي النهاية برصيد 41.

وضمن كل من "صيد المحلة وسمنود" الذي أبتعدا عن المنافسة، وميت خاقان، وسرس الليان، منطقة الأمان.

فيما عدلت بعض الاندية موقفها لتبتعد ولو مؤقتا عن صراع القاع، وهم "عثماسون طنطا" الذي أدي موسما للنسيان صاحب المركز التاسع برصيد 26 نقطة، و "بطا" المقاتل، و"سبورتنج كاسل" الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، ويحتلا المركزين العاشر والحادي عشر بنفس الرصيد "24" نقطة.

أما منافسة البقاء يشتعل بصورة كبيرة بين نجوم السادات الذي يقع في المركز 12 برصيد 17 نقطة، وغزل شبين في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد، وزفتى في مؤخرة الجدول برصيد 14 نقطة.

الجدير بالذكر أنه متبقي 3 جولات فقط، لتحديد التصفيات للفرق المؤهلة لدوري الترقي والذي سيشارك به أوائل المجموعات من الخامسة حتى التاسعة "أول كل مجموعة" لتحديد 5 فرق، يقام بينهم دوري من دور واحد ليصعد الأول والثاني مباشرة إلى دوري القسم الثاني الموسم المقبل، بينما يهبط فريقان فقط لدوري القسم الرابع مباشرة.

ترتيب المجموعة:-

1- طوخ قليوبية 44 نقطة

2- المالية 44 نقطة

3- عرب الرمل 42 نقطة

4- بنها 41 نقطة.

5- صيد المحلة 37 نقطة

6- سمنود 34 نقطة

7- سرس الليان 32 نقطة

8- ميت خاقان 32 نقطة

9- عثماسون 26 نقطة

10- شباب بطا 24 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- نجوم السادات 17 نقطة

13- غزل شبين 17 نقطة

14- شباب زفتى 14 نقطة