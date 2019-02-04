رياضة | رمضان صبحي يشارك في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يشارك في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني رمضان من الإصابة بإجهاد في العضلة الأمامية، تعرض له في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة، حيث خرج في الدقيقة 70 ولم يتمكن من استكمال اللقاء، وحل زميله صلاح محسن بديلا له.

وكان رمضان قد غاب عن مباراة الأهلي أول أمس أمام سيمبا التنزاني بسبب الإصابة، والتي فاز فيها المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.