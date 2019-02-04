رياضة | رد صادم من مبابي بشأن غياب نيمار عن باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد صادم من مبابي بشأن غياب نيمار عن باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على افتقاده لزميله بالفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وبسؤوال مبابي.. هل من الصعب اللعب بدون نيمار؟ أجاب: "إذهب و إسأل مدرب برشلونة إن كان من السهل اللعب بدون ميسي أو إذهب و إسأل مدرب اليوفي إن كان من السهل اللعب بدون كريستيانو رونالدو".
ويعاني نيمار من الإصابة، منذ فترة وقد أبعدته عن المشاركة مع الفريق، الذي تلقى خسارته أمس أمام أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الليج وان.
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