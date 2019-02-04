رياضة | رعب في برشلونة بسبب ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب في برشلونة بسبب ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، قلق جماهير البارسا بعد تعرضه للإصابة أمام فالنسيا في اللقاء الذي جمعهما بمسابقة الدوري الإسباني مساء السبت الماضي.

وتعرض ليونيل ميسي لإصابة قوية خلال مباراة فالنسيا على مستوي الفخذ الأيمن مما آثار شكوك كبيرة حول لحاقه بموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الجهاز الطبي في برشلونة قد قرر تأجيل الفحص الطبي على ليونيل ميسي لمدة 24 ساعة لشعوره ببعض الآلام وزيادة التورم في موضع الإصابة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قرار أطباء برشلونة بتأجيل الكشف الطبي على ميسي، بعث مخاوف كبيرة في قلوب جماهير برشلونة والتي تتمني عودة اللاعب للمشاركة في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة ولكن ستكون هناك مشاورات ثلاثية بين فالفيردي المدير الفني للفريق والجهاز الطبي مع ليونيل ميسي لمعرفة قدرته على الالتحاق باللقاء.