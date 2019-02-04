رياضة | العثور على جثة داخل حطام طائرة اللاعب إيميليانو سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة داخل حطام طائرة اللاعب إيميليانو سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فرع تحقيقات الحوادث الجوية المسؤول عن البحث عن طائرة المفقود إيميليانو سالا، إنهم قد عثروا على جثة داخل الطائرة خلال الساعات الأخيرة من عملية البحث.

وأكدت شبكة شبكة سكاي سبورت أن فرع تحقيقات الحوادث الجوية يقول أن لقطات فيديو تحت الماء أظهرت جثة داخل الطائرة التي كانت تحمل اللاعب إيميليانو سالا.

وأوضحت التقارير أن فرع التحقيقات لم يتعرف حتى الآن على هوية الشخص الذي تم العثور على جثته داخل الطائرة، فهناك شكوك بأنه اللاعب إيميليانو سالا وشكوك أخري بأنه الطيار الذي أقلع بالرحلة من فرنسا.

الجدير بالذكر أن فريق البحث عثر يوم أمس على الطائرة تحت المياه بعمق 65 متر، ليتم اليوم مواصلة البحث والعثور على جثة داخل الطائرة.

ومن المتوقع أن ترسل جهات التحقيق المختصة غواصة صغيرة الى قعر بحر المانش (الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا) لتفقد الحطام في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وقال ديفيد ميرنس، الذي يقود جهدا ممولا غير حكومي للبحث عن الطائرة المفقودة، إنه عثر على الحطام قرب جزيرة غيرنسي الواقعة في بحر المانش يوم الأحد.

وأضاف ميرنس، "كل ما استطيع قوله إن كمية كبيرة من الحطام موجودة في قعر البحر."

وقال ميرنس، الذي كان يتحدث لبرنامج "هذا اليوم" الذي تبثه اذاعة بي بي سي الرابعة، صبيحة الاثنين، "عثرنا على حطام الطائرة في قعر البحر على عمق لا يتجاوز 63 مترا بعد ساعتين من البحث."

وأضاف أن فريق البحث تمكن من التعرف على وجود الحطام باستخدام الموجات الصوتية، وذلك قبل أن يرسل غواصة مزودة بأجهزة تصوير إلى قاع البحر للتأكد من أن الحطام يعود للطائرة المفقودة بالفعل.