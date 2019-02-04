رياضة | مدرب إيفرتون يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إيفرتون يوجه تحذيرًا شديدًا للاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف قائلاً: "عندما تكون محترفا و تلعب بنادي من قيمة إيفرتون، من المفترض أن يكون لديك الحافز دائما. عندما نتحدث عن التحفيز فلا يمكنه أن يحضر هذا السبت ويختفي في السبت الموالي".
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