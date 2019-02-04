رياضة | مران الأهلي – انتظام حسين الشحات.. وتدريبات تأهيلية لـ "جمعة وإبراهيم وفتحي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي – انتظام حسين الشحات.. وتدريبات تأهيلية لـ "جمعة وإبراهيم وفتحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الثنائي صالح جمعة وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباتهما التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني صالح من إجهاد عام، فيما يعاني ياسر إبراهيم من شد في العضلة الخلفية والضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.

وتأكد غياب الثنائي عن مواجهة الأهلي غدا أمام إنبي في المباراة التي ستقام على ستاد بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

فيما انتظم حسين الشحات، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الشحات قد غاب عن مران فريقه الجماعي أمس الأحد، حيث اكتفى بأداء جلسة في صالة الجيمانزيوم، لشعوره بالإجهاد.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل أحمد فتحي ، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية، حيث يخوض المراحل الأخيرة في برنامجه للتعافي من الإصابة.

وأدى فتحي تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، ثم خضع لجلسة تأهيل داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.