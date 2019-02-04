رياضة | سولشاير: مان يونايتد يعمل على تجديد عقد هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: مان يونايتد يعمل على تجديد عقد هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "في الشوط الثاني أمام ليستر سيتي كنا قلقين أكثر بشأن النتيجة أكثر من المستوى ولهذا لم نسيطر على اللقاء بالشكل الذي تمنيته، ولكنها ٣ نقاط مذهلة خارج ملعبنا".
وأضاف: "ليندلوف وبايي كانا مذهلين، وكذلك دي خيا".
وواصل سولشاير عن تفاهم بول بوجبا وماركوس راشفورد: "اللاعبون المميزون يساعدون بعضهم على الظهور بأفضل مستوى، أليس كذلك؟".
واستطرد بالحديث عن عن تحقيق اليونايتد ٥ انتصارات متتالية خارج أولد ترافورد لأول مرة منذ ٢٠١٢: "هذا دليل على جودة وإمكانيات عناصر الفريق. إن العمل مع هؤلاء اللاعبين ممتع جدًا إذ لديهم رغبة للتطور والتحسن أكثر".
واختتم بقوله: "شهر فبراير سيكون صعبًا لكنه سيكون ممتعًا في نفس الوقت".
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