رياضة | آخر التطورات بشأن إصابة ميسي وفرصة لحاقه بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر التطورات بشأن إصابة ميسي وفرصة لحاقه بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ولايزال النادي الكاتالوني يحتفظ الصمت بشأن مدى جاهزية ميسي لخوض موقعة الكلاسيكو الأربعاء المقبل، في كامب نو أمام ولايزال النادي الكاتالوني يحتفظ الصمت بشأن مدى جاهزية ميسي لخوض موقعة الكلاسيكو الأربعاء المقبل، في كامب نو أمام ريال مدريد ، بذهاب الدور نصف النهائي لكأس الملك، بعد تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الضامة. وأجرى البرسا تدريباً مغلقاً استعداداً للمواجهة اليوم، وبحسب الصور المنشورة للتدريب من قبل النادي، فإن "البرغوث" لم يستطع المشاركة. أما ديمبيلي، الذي كان قد أصيب يوم 22 يناير (كانون الثاني) الماضي أمام ليغانيس، فتدرب اليوم بالكرة، ليصبح قريباً من العودة للملاعب أمام أثلتيك بلباو الأحد المقبل، لكن يستبعد خوضه الكلاسيكو. وسيعود برشلونة للتدرب مساء الغد على أن يعقد بعدها المدير الفني إرنستو فالفيردي مؤتمراً صحافياً بخصوص المواجهة المرتقبة بين الغريمين، والتي ستتجدد يوم 27 في لقاء العودة بسانتياغو برنابيو، على أن يعقبها مواجهة الفريقين في دور الإياب بالليغا في مدريد يوم 3 مارس (آذار) المقبل.

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