رياضة | مارتن لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

ويعاني مروان من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، تعرض له في مباراة الأهلي أمام سموحة، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وينفذ مروان المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، والانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين .

وطلب لاسارتي من لاعبيه خلال هذه المحاضرة بالتركيز في مباراة الغد أمام إنبي، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في الفترة الأخيرة.