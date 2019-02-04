رياضة | أسطورة أرسنال يمتدح نجم الجانرز المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة أرسنال يمتدح نجم الجانرز المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد إيان رايت أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، بالنجم الفرنسي الشاب ماتيو غندوزي، متوسط ميدان الجانرز، لما يقدمه الأخير من مستويات رائعة منذ بداية الموسم.وقال إيان رايت في تصريحات صحفية:" يجب أن أقول، أن ماتيو غندوزي، ذهب إلى ملعب مانشستر سيتي ووضع بصمته اليوم، حيث أنه لم يستسلم أبداً ، وقاتل على طول الطريق حتى النهاية، وهذه هي الروح، هذا هو نوع اللاعب الذي نريده هناك [في آرسنال]".
ومن الجدير بالذكر ان الأرسنال تلقى الهزيمة من مانشستر سيتي خلال هذه المباراة، التي شهدت تألق غندوزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
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