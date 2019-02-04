رياضة | شاكيري يكشف حقيقة الأزمة الضخمة في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاكيري يكشف حقيقة الأزمة الضخمة في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شيردان شاكيري نجم نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب سويسرا، حقيقة جود حالة من التوتر داخل الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن كل اللاعبين يريدون الفوز بلقب البريميرليج.

ورد شاكيري على حقيقة وجود توتر داخل غرف ملابس نادي ليفربول، حيثُ قال: "لا أشعر أن هناك توترا في الفريق، نحن نريد الفوز بكل مباراة، نعمل بجد في كل يوم ونفكر في كل مباراة مقبلة فقط، يجب علينا أن نحافظ على تركيزنا لنبقى في المركز الأول حتى نهاية الموسم".

وتابع حديثه: "ربما الجماهير تشعر بالتوتر أكثر من اللاعبين هذا أمر طبيعي. عشت هذا الموقق سابقا في بايرن ميونيخ ولم نكن متوترين أبدا، نلعب المباراة ونحاول تحقيق الفوز بجانب العمل الشاق في التداريب، يجب علينا المضي قدما لتحقيق الهدف".

وأضاف: "كل لاعب في الفريق يريد تحقيق اللقب، هكذا يجب أن تكون عقليتنا. هذه العقلية هي التي تجعلك تفوز بالألقاب في النهاية، من الواضح أننا نسير بهذه العقلية في ليفربول حاليا".

وأكمل: "قبل كل شيء يجب ضمان التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل وهذا أمر مهم للغاية، نريد تحقيقا الألقاب في المستقبل ولكن حاليا المهم هو التركيز على كل هدف في وقته المناسب بعد ذلك سنصل بالتأكيد للإنجازات".

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 61 نقطة، وسيلتقي الريدز اليوم الإثنين مع وست هام في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.