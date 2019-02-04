رياضة | مفاجأة سارة للأهلي بعد مباراة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة للأهلي بعد مباراة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويعاني أزاو من الإصابة بقطع في العضلة الضامة، تعرض لها في مباراة الأهلي أمام بيراميدز الشهر الماضي، حيث خرج في الشوط الثاني، ولم يتكمن من استكمال اللقاء.

واقترب أزارو من إنهاء برنامجه التأهيلي، حيث ينفذ المراحل الأخيرة في برنامجه للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن ينتظم أزارو في تدريبات الأهلي الجماعية عقب مواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها يوم 12 من شهر فبراير الجاري، حسبما أكده خالد محمود طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء غد الثلاثاء على ستاد بترو سبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

كما حرص الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة مع لاعبيه، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري.

وطالب لاسارتي من اللاعبين ضرورة حصد نقاط المباراة وحسم المباراة في بدايتها، لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري العام.